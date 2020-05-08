Murat Övüç kimdir, kaç yaşındadır nerelidir? Murat Övüç ve oğlu

Geçtiğimiz günlerde "Nekşfliş" çıkışıyla sosyal medyada gündem olan Murat Övüç, 19 yaşına giren oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. İşte Murat Övüç ve oğlu Burakcan Övüç...

08 Mayıs 2020 12:58
Murat Övüç kimdir, kaç yaşındadır nerelidir? Murat Övüç ve oğlu
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün son paylaşımları olay yarattı. Övüç, "Benim Adım Osman" isimli komedi filminde de oynayan oğlunun fotoğraflarını paylaştı.
19 yaşına giren oğlu Burakcan Övüç'ün doğum gününü Instagram hesabı üzerinden kutlayan Övüç, "Benim canım oğlum. Aslanım, nefesim, gururum. Benim dünyam… Ağır başlı, asil oğlum iyi ki doğdun" diye yazdı. Övüç'ün oğlunu gören takipçileri, paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.



MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. Sosyal medya fenomeni olan Murat Övüç geçtiğimiz günlerde Netflix'e "Nekşfliş" deyince bir anda Instagram'ın en çok izlenen videolarından biri oldu. Öyle ki, Netflix Türkiye hesabı Instagram'da bio kısmına "Netflix ya da Nekşfliş yazdı.

MURAT ÖVÜÇ KAÇ YAŞINDADIR, NERELİDİR?

 Murat Övüç 1968 yılında Van'da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor. Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.

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