Murat Korkmaz takımda kaldı

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen ay kulüpten ayrılma kararı alan Ticari İşler Direktörü (CCO) Murat Korkmaz, Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kendisini ikna etmesiyle yuvada kaldı. İzmir temsilcisinde daha önce Avrupa direktörü olarak da çalışan ve genç oyuncuların transferlerinde önemli rol oynayan Murat Korkmaz, yeni sezon öncesi sportif direktörlük görevine getirildi.



Yeni görevinde A takımla daha fazla ilgilenecek olan Korkmaz, "Altınordu ailesinde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan önderliğinde pek çok organizasyonda birlikte önemli işler yaptık. A Takım Sportif Direktörü olarak bana verilen bu görevi layığıyla yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hep beraber bu kutsal armayı layık olduğu yerlere taşıyacağız" dedi.



FUTBOL OKULU AÇILDI



Altınordu İnciraltı Çağlar ve Cengiz Futbol Sahaları'nda Altınordu Balçova Futbol Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altınordu camiasını temsilen Süleyman Er, Teknik Direktör Atilla Küçüktaka, Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, Altınordu Futbol Okulları İdari Direktörü Köksal Ferizcan ve Yeşilyurt Merkez Futbol Okulu Direktörü Kural Altıntaş da katıldı.



Tesiste, büyük ve küçük olmak üzere 2 futbol sahasının yanı sıra, 2 soyunma odası, antrenör odası, kum saha, atletik beceri parkuru ve görsel eğitim salonu bulunuyor.



