Murat Ilgaz'dan Fenerbahçe iddialarına cevap

MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, sosyal medyada Fenerbahçe Kulübü'ne üye olduğu yönündeki iddialar üzerine Sporx'ten Hakan Celep'e açıklama yaptı.



"HİÇBİR KULÜBE ÜYE DEĞİLİM"



TFF'nin VAR Merkezi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Murat Ilgaz "Hiçbir kulübe üye değilim. Yanlış anlaşılma ortadan kaldırıldığı için mutluyum." açıklamasını yaptı.



"ATAMALAR 1 KİŞİ İNSİYATİFİNDE DEĞİL"



Murat Ilgaz, hakem atamalarını kendisinin yaptığı ilgili eleştirilere ise "Hakem atamaları sadece 1 kişinin inisiyatifinde değildir." sözleriyle cevap verdi.



"VAR'DA PROTOKOL DIŞINA ÇIKILDI"



Sporx'e açıklamalarına devam eden Murat Ilgaz "Zaman içerisinde müdahale sayısı gittikçe artmaya başladı. Protokolün dışına çıkılmaya başlandı. Taca ve kornere bile neredeyse fikir söyleme durumuna geldiler. Tekrar protokol seviyesine dönüyoruz. UEFA'da da benzer şeyler yaşandı. UEFA'da da şu gözlendi, VAR ne kadar müdahale ederse, orta hakemin güveni o kadar azalıyor. Ve VAR'a bir bağımlılık doğuyor. Bu da hakemliğin yara almasına ve saha içerisinde gecikmelere neden oldu. UEFA da bunun önüne geçmek için protokol seviyesinde ve konuşmalarda kalınmasını istedi, geri kalan her şeyi yasakladı. VAR ile konuşmalar, eğitim amaçlıysa dinlenir. Verilen talimatın dışına çıkıyor mu, çıkmıyor mu gibi denetleme gerekirse yapılır. Biz hakemlerimize güveniyoruz, talimata uyduklarına eminiz." dedi.







"HAKEMLER SÜREKLİ EĞİTİMDE"



Hakemlerin sürekli eğitim aldığını ve kendilerini geliştirdiklerini söyleyen Murat Ilgaz "En fazla eğitim alan kesim futbolda hakemler. Her hafta video izleyip, kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Ayda bir defa, dışarıdan gelen hocamız dört haftanın kritiğini yapar." ifadelerini kullandı.



"YENİ CÜNEYT ÇAKIR İNŞALLAH ÇIKARIRIZ"



Cüneyt Çakır'ın emekli olmasının ardından Avrupa'da elit hakem seviyesinde hakemimizin kalmaması hakkında konuşan Murat Ilgaz "Cüneyt Çakır'ın kaybı, büyük bir kayıp. Umarım onun gibi dünyada bizim temsil eden hakemler olur. Başta Halil Umut Meler olmak üzere, alttan gelen hakemlerimize güveniyoruz. Cüneyt Çakır'ın seviyesini yakalamak çok kolay değil. Sadece Türk hakemleri için değil, dünyadaki hakemler için değil. İnşallah onun seviyesinde yeni bir hakemimiz olacak." dedi.



SPORX ARACILIĞIYLA MESAJI VAR



Sporx aracılığıyla Türk futbolseverlerine mesaj gönderen Murat Ilgaz, "Biz her zaman hakemlere 'VAR yokmuş gibi maç yönetin deriz. Seyircilerimizden de VAR yokmuş gibi maç izlemelerini istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.