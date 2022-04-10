Murat Fırat'a Avrupa şampiyonluğu yetmedi!

"Ben pek inanmazdım"

Antrenör Esat Yanar: "Murat'ın oyun zekası çok yüksekti"

Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Murat Fırat, hedefinin dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda altın madalya almak olduğunu söyledi.Grekoromen stil 67 kiloda Avrupa şampiyonu olan Murat Fırat, şampiyonanın ardından memleketi Şanlıurfa'ya geldi.Fırat, AA muhabirine, şampiyona sonrası geldiği memleketindeki coşkulu karşılama için çok mutlu olduğunu belirterek, herkese teşekkür etti.Avrupa şampiyonu olduğu için gururlu ve çok mutlu olduğunu ifade eden Fırat, şöyle konuştu:Bu ayın 17'sinde milli takım kampının başlayacağını ve ara vermeden çalışmalara devam edeceklerini aktaran Fırat,diye konuştu.Fırat'ı yetiştiren antrenörlerden milli güreşçi Esat Yanar ise 2002 yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde güreş kulübünü kurduklarını anımsattı.Murat'ın küçükken yetenekli bir sporcu olduğunu gördüklerini ifade eden Yanar, şunları söyledi: