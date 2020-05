Murat Ceylan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Survivor Murat Ceylan'ın boyu kaç?

Daha önce Survivor yarışmacısı olan ve son yıllarda Survivor sunucusu olan Murat Ceylan'ı izleyenler yakından tanımak istiyor. Murat Ceylan kaç yaşında, Murat Ceylan kimdir? Murat Ceylan nerelidir sorularının sıkça sorulduğunu görüyoruz. Murat Ceylan hakkında tüm bilgiler burada! Daha önce Survivor'a katılan ve Survivor 2019'da sunuculuk yapmasıyla tekrar gündeme gelen Murat Ceylan bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Pekine dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı bir müzik albümü çıkarttı. Çıkış parçasının klibini başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekmiştir. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.TMC FİLM ve Fox TV işbirliğinde hazırlanan FAMİLYA dizisinde oynamıştır.Survivor'da Acun Medya ekibi ile yarışmacılar kumda basketbol oyununda kapıştı. Acun Ilıcalı, Esat Yontunç, İrem Kanan ile Doğu'dan oluşan Acun Medya, Barış, Ardahan, Berkan ve Yasin'den oluşan Survivor 2020 takımına karşı mücadele etti. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşma 19-19 tamamlandı. Mücadelede iki takım da karşılıklı anlaşarak beraberliği ilan etti. Berabere bitmesinin nedeni her iki takımın da müthiş bir mücadele örneği sergilemesi ve kaybeden takıma haksızlık olabileceği gerçeğiydi.Survivor'da bu akşam heyecan dolu mücadeleler yaşanmaya devam etti. Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu akşam Anlat Bakalım oyunu oynadılar ve müthiş bir ödülle sınandılar. En çok bilen ve yarışmayı kazanan takım çekirdek ve film keyfi yaşayacaktı. İki takım yarışmacıları da son ana kadar kafa kafaya mücadele etti. Ünlüler takımı bir adım önde yarışmayı tamamladı ve güzel bir ödülün sahibi oldu.Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de bu akşam iki takım yarışmacıları da zorlu bir oyunda karşı karşıya geldiler. Hem güç hem yetenek gerektiren oyunda ödül hem orman evi hem de doyurucu bir yemek olan pizzaydı. Müthiş mücadelede iki takım yarışmacıları da son ana kadar mücadele ettiler. 9-9a gelen oyun sonrasında final etabına ünlüler takımından Elif, gönüllüler takımından da Evrim çıktı. Heyecan dolu mücadeleyi kazanan takım ünlüler takımı oldu.Bireysel sembol oyununda bu akşam yarışmacılar kol gücü gerektiren bir oyunla karşı karşıya geldi. Erkeklerde Yasin, Mert, Sercan, Barış, Cemal Can, Yunus Emre, Berkan ve Ardahan birbirleri arasında yarıştı ve kazanan isim Survivor Yasin oldu.Kadınlarda ise Elif, Aycan, Evrim ve Nisa arasında oldukça zorlu bir mücadele yaşandı. Kadınlar için oldukça zor bir oyun olan sembol oyununda ayakta en uzun süre kalarak kazanan isim Survivor Evrim oldu.Survivor'da bireysel sembol oyununu kazanan Yasin ve Evrim oldu. Yasin, Ardahan ve Nisa'yı ödüle götürürken; Evrim Barış ve Berkan'ı ödüle götürdü. Gönüllüler takımında ödülden yararlanamayan tek isim Cemal Can oldu.