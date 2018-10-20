Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesine ziyarette bulundu.TSYD Ankara Şubesinin 19 Mayıs Stadı'ndaki idare binasında gerçekleşen ziyarette, Murat Cavcav ile kırmızı-siyahlı kulübün başkan vekili Arif Ölmez'i, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, şube asbaşkanı Cem Çınar ve şube sekreteri Altan Altun karşıladı.Murat Cavcav, ziyarette yaptığı konuşmada, babası İlhan Cavcav'ın basına verdiği öneme dikkati çekerek,ifadelerini kullandı.Gençlerbirliği için önemli bir sezonu basınla birlikte yaşayacaklarına vurgu yapan Murat Cavcav,diye konuştu.TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru da ziyaret nedeniyle başkan Cavcav ve Arif Ölmez'e teşekkür etti.Kırmızı-siyahlı kulübün başkent basını için önemine değinen Doğru,değerlendirmesinde bulundu.