Murat Aksu'dan Ersen Martin'e ziyaret

TFF Başkan Vekili Murat Aksu, hastanede tedavi altında bulunan eski futbolcu Ersen Martin'i ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Abone Ol
Murat Aksu'dan Ersen Martin'e ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2023 13:13
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Murat Aksu, tedavisi süren eski futbolcu Ersen Martin'e ziyarette bulundu.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Murat Aksu, yoğun bakımdan çıkan ve tedavisi devam eden eski milli futbolcumuz Ersen Martin'i hastanede ziyaret etti." denildi.

Aort damarının yırtılması sebebiyle operasyon geçiren Ersen Martin'in tedavisine bir süre yoğun bakımda devam edilmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ