Murat Aksu'dan Ersen Martin'e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Murat Aksu, tedavisi süren eski futbolcu Ersen Martin'e ziyarette bulundu.
Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Murat Aksu, yoğun bakımdan çıkan ve tedavisi devam eden eski milli futbolcumuz Ersen Martin'i hastanede ziyaret etti." denildi.
Aort damarının yırtılması sebebiyle operasyon geçiren Ersen Martin'in tedavisine bir süre yoğun bakımda devam edilmişti.
Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Murat Aksu, yoğun bakımdan çıkan ve tedavisi devam eden eski milli futbolcumuz Ersen Martin'i hastanede ziyaret etti." denildi.
Aort damarının yırtılması sebebiyle operasyon geçiren Ersen Martin'in tedavisine bir süre yoğun bakımda devam edilmişti.
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