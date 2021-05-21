Mumcu: 'İyi bir kura çektik, enteresan maçlar olacak'

Türkiye Voleybol Federasyonunun Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, Türkiye'nin CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edeceği D Grubu'na ilişkin "İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mumcu, "Fileninin Sultanları"nın Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın grup aşamasında Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile karşılaşacağını kaydetti.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki kura çekiminde Türkiye'yi temsil eden Mumcu, "Enteresan karşılaşmalar oynanacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Grup aşamasını sorunsuz geçmek istiyoruz." diyen Mumcu, "Grup aşamasından sonra ise statü gereği B Grubu'ndaki rakipler ile karşılaşacağız. Sırbistan ve İtalya gibi güçlü takımlarla son 4'e kadar karşılaşmayacak olmamız ise bizim için büyük bir avantaj olacaktır." şeklinde görüş belirtti.



