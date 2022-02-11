Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası kadromuz açıklandı

Slovenya'da yapılacak Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nın kadrosu belirlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası kadromuz açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2022 15:50
Slovenya'da 9-10 Nisan'da düzenlenecek Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kranj şehrinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde ve kadınlarda 11'er sporcu temsil edecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar: Defne Coşkun, Ela Naz Özdemir, Göksu Doğan, İpek Burcu Aydıner, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Nehir Öz, Nilsu Demiran, Nisa Gül Serdar, Sudem Denizli, Meriç Demirtepe

Erkekler: Atakan Malgil, Batuhan Filiz, Doğukan Arsen Tombul, Emre Ersoy, Gökdeniz Saraçlı, İsmail Efe Abi, Kaan Akdağ, Kaan Kara, Kemalata Akıncı, Muharrem Batu Servi, Sanberk Yiğit Oktar.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.