Mülteci Olimpiyat Takımı!

2024 Paris Olimpiyatları'nda, 11 ülkeden 36 sporcudan oluşan IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, yüzme, atletizm, judo ve diğer branşlarda madalya mücadelesi verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mülteci Olimpiyat Takımı!
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24 Temmuz 2024 12:23
Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 11 ülkeden 36 sporcu yer alıyor.

Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları'nda 10 bin 500 sporcu madalya için ter dökecek.

Bağımsız olimpiyat sporcularından kurulu IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, 11 farklı ülkeden 36 sporcuyla oyunlara katılacak.

IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, yüzme, atletizm, badminton, boks, breakdans, kano, bisiklet, judo, atıcılık, tekvando, halter ve güreş branşlarında madalya arayacak.

Rio 2016 ve Tokyo 2020'de de mücadele eden IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, üçüncü kez olimpiyat oyunlarında yarışacak.

 EN FAZLA ATLETİZM SPORCUSU VAR

IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda en fazla sporcu (7) atletizmde, en az sporcu ise badminton (1) ve breakdans (1) branşlarında bulunuyor.

Sporcuların en fazla göç ettiği ülke İran, en fazla göç edilen ülke ise Almanya olarak dikkati çekiyor.

IOC Mülteci Olimpiyat Takımında yer alan sporcuların branş ve isimleri şu şekilde:

İsim Branş Ülkesi Sığındığı ülke
Adnan Khankan Judo Suriye Almanya
Arab Sibghatullah Judo Afganistan Almanya
Mahboubeh Barbari Yharfi Judo İran Almanya
Mohammad Rashnonezhad Judo İran Hollanda
Muna Dahouk Judo Suriye Hollanda
Nigara Shaheen Judo Afganistan Kanada
Alaa Maso Yüzme Suriye Almanya
Matin Balsini Yüzme İran İngiltere
Amir Ansari Bisiklet İran İsveç
Eyeru Gebru Bisiklet Etiyopya Fransa
Amir Rezanejad Hassanjani Kano İran Almanya
Fernando Dayan Jorge Enriquez Kano Küba Meksika-ABD
Saeid Fazloula Kano İran Almanya
Saman Soltani Kano İran Avusturya
Cindy Ngamba Boks Kamerun İngiltere
Omid Ahmadisafa Boks İran Almanya
Dina Pouryounes Langeroudi Tekvando İran Hollanda
Farzad Mansouri Tekvando Afganistan İngiltere
Hadi Tiranvalipour Tekvando İran İtalya
Kasra Mehdipournejad Tekvando İran Almanya
Yahya Al Ghotany Tekvando Suriye Ürdün
Dorian Keletela Atletizm Kongo Fransa
Farida Abaroge Atletizm Etiyopya Fransa
Jamal Abdelmaji Atletizm Sudan İsrail
Mohammad Amin Alsalami Atletizm Suriye Almanya
Musa Suliman Atletizm Sudan İsviçre
Perina Lokure Nakang Atletizm Sudan Kenya
Tachlowini Gabriyesos Atletizm Eritre İsrail
Dorsa Yavarivafa Badminton İran İngiltere
Francisco Edilio Centeno Nieves Atıcılık Venezuela Meksika
Luna Solomon Atıcılık Eritre İsviçre
Iman Mahdavi Güreş İran İtalya
Jamal Valizadeh Güreş İran Fransa
Manizha Talash Breakdans Afganistan İspanya
Ramiro Mora Halter Küba İngiltere
Yekta Jamali Galeh Halter İran Almanya
 
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