- Mabil: "Kampta geçirdiğim dönem her şeye şükran duymamı sağladı"

- "Geldiğim yerdeki insanları da temsil ediyorum"

- "En büyük idolüm Cristiano Ronaldo"

- "Fenerbahçe'yi yenip, hocamı kızdırmam lazım"

- "Aç gözlülük çok zehirli bir şey"

- "Batılı yaşam tarzı bana biraz robotik gibi geliyor"

Kasımpaşa'nın devre arasında transfer ettiği, mülteci kampında başlayıp yeşil sahalarda başarılı bir şekilde devam eden ilham verici bir hayat hikayesine sahip.Ailesinin savaş nedeniyle Güney Sudan'ı terk ederek Kenya'da yerleştiği Birleşmiş Milletler kontrolündeki Kakuma Mülteci Kampı'nda 1995 yılında dünyaya gelen Mabil, çocukluk döneminin büyük bölümünü burada geçirdi.Babasını savaşta kaybeden Awer Mabil, 10 yaşına gelene kadar annesi ve iki kardeşiyle kampta zor şartlarda yaşam mücadelesi verdi. Daha sonra amcasının bulunduğu Avustralya'ya özel vizeyle göç eden Mabil ve ailesinin yaşamı, şu an 26 yaşında olan oyuncunun futboldaki başarılı performansıyla değişti., bu ülkede yeteneğini göstererek milli takıma kadar yükseldi. Avustralya'da birkaç takımda oynadıktan sonra Avrupa'nın yolunu tutan Mabil, bu kıtada Midtjylland, Esbjerg ve Paços de Ferreira'nın formalarını giydi.Süper Lig'in devre arasında Kasımpaşa, hücuma yönelik oynayan Avustralyalı futbolcuyu kiralık olarak renklerine dahil etti.AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Awer Mabil, mülteci kampında yaşadıklarının hayat mücadelesinde kendisine büyük güç verdiğini ve hikayesiyle örnek olmak istediğini söyledi.Mülteci kampında en büyük zorluğu çocuklardan öte aile büyüklerinin yaşadığını anlatan Avustralyalı futbolcu, "" diye konuştu.Kampta beslenme ve barınma başta olmak üzeri birçok sorunla karşılaştıklarını aktaran Mabil, "" ifadelerini kullandı.Kakuma Mülteci Kampı'nı sık bir şekilde ziyaret ettiğini ve kurduğu "Barefoot to Boots" isimli oluşumla oradaki çocuklara destek olmaya çalıştığını söyleyen Mabil, şunları kaydetti:Awer Mabil, çok sevdiği futbola kampta başladığını ve oyun tarzında sokak futbolunun izleri olduğunu belirterek, "" dedi.Avustralya'ya gittikten sonra istediklerini yapma konusunda daha çok fırsat bulduğunu vurgulayan Mabil, şöyle devam etti:Awer Mabil, Portekizli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu örnek aldığını belirterek, "" değerlendirmesinde bulundu.Stada gelen taraftarları eğlendirmek ve onların güzel vakit geçirmelerini sağlamak isteyen bir futbol anlayışına sahip olduğunu aktaran Mabil, "Ben kendim bir futbol izleyicisiyim. İzlemeyi çok seviyorum. Stada izlemeye gittiğimde bundan keyif almak istiyorum. Ben de taraftara onu sunacak oyuncu olmak istiyorum. Futbolu kendimi açıklama şekli olarak kullanıyorum." şeklinde görüş belirtti.Kasımpaşa'ya transfer olmadan önce Avrupa kupalarında mücadele eden büyük Türk takımlarını bildiğini dile getiren Avustralyalı futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:Awer Mabil, Afrika kıtası başta olmak üzere dünyada yaşanan savaşlar ve buna bağlı sorunlarla ilgili düşüncelerini aktardı." açıklamasını yaptı.Hayatında ayrımcılığa uğradığı durumlar da olduğunu dile getiren Mabil, "" ifadelerini kullandı.Afrika dışında Avustralya ve Avrupa'da yaşama şansı bulduğunu anlatan Mabil," diye konuştu.Avustralyalı futbolcu, Afrika kıtasında yaşanan sorunların tespitini yapmanın kolay, ancak çözümünün zor olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:Awer Mabil, başardıklarıyla örnek olmaya çalıştığını dile getirerek, "" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.