Mullin'den, Andrew Wiggins'e övgüler!

NBA efsanelerinden Chris Mullin, Andrew Wiggins ve Golden State Warriors'ın karşılıklı uyumu hakkında konuştu.



Mullin, 'Runnin' Plays' podcastinde yakın zamanda konuk oldu ve Warriors'ın, Wiggins için en iyi yer olduğunu, çünkü Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green ile mükemmel uyum sağladığını söyledi.



Dahası, Mullin, tüm sezon boyunca ona rehberlik edecek veteranları olacağı için, artık baskı altında hissetmeyeceğini de ekledi:



"Steph, Klay ve Draymond'ın ne yaptıklarını biliyoruz. Harikalar. Andrew Wiggins, oyun biçimi ve kişiliği nedeniyle takıma çok uygun biri. Sessiz, rahat bir adam, ancak fiziksel ve atletik olarak Draft 1 numarası yeteneği var. Herhangi bir gece, sahadaki en iyi oyuncu olabilir."



"1 numaradan seçilen bir adam kadar konuşkan ve rahat bir adam değil, bu yüzden burası en iyi yer. Yani, karşılıklı olarak birbirlerine çok uygunlar. Steph ve Klay ile, yıldız gücüne sahipler. Draymond ile liderliğe, rekabetçiliğe ve ruha sahipler. Bu adamlarla mükemmel bir uyum içinde. Ona zaman ayırırdım. Bu karmayı seviyorum ve bence bu Draft üzerinde, kimi alırsanız alın buna dair olan baskıyı azaltıyor da."



Warriors tarafından Şubat ayındaki son takas tarihinden hemen önce alınan Wiggins, KOVID-19 salgını nedeniyle sezon askıya alınmadan önce Warriors ile 12 maç oynamıştı. Bu 12 maçta Wiggins, 33.6 dakikada ortalamayla 19.4 sayı, 4.6 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları ile oynamıştı.



