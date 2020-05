Mullin: "Warriors, şampiyonluklarını klas ve alçakgönüllülükle kazandı"

Eski Golden State Warriors yıldızı Chris Mullin, Warriors'ın, şampiyonluklarını 'klas' ve 'alçakgönüllülük' ile kazandığını söyledi.



Mullin, 1992 Dream Team'de Michael Jordan ile birlikte oynamış ve Warriors ve Indiana Pacers ile geçirdiği Hall of Fame kariyeri boyunca, Jordan'a karşı rekabet etmişti.



Basketbol dünyasındaki herkes gibi, Mullin de geçtiğimiz günlerde ESPN'in "The Last Dance" belgeselini izledi ve Warriors'ın yakın zamandaki hanedanı için takdirini sundu.



"Bence bu Warriors'ın son beş yıllık döneminin ne kadar büyük olduğu bağlamını ortaya koyuyor. Bunlara tahammül etmek zor bir şey ve onlar bu yolda başarılı olduklarında, bunu bir miktar incelik, klas ve haysiyetle yaptılar."



"The Last Dance", 1997-98 Chicago Bulls sezonunu ve sekiz sezonda iki kez arka arkaya üç Final ve altı şampiyonluğun ardından, hanedanın erken nasıl sona erdiğini anlatıyor. Warriors, 2015-2019 arasında beş kez Final serisine yükselmiş ve üç şampiyonluk kazanmıştı.



"(Warriors koçu) Steve'in (Kerr) kameraları içeri almadığını biliyorum, ama sanırım yıllar geçtikçe, geriye dönüp baktığımızda 'Son beş yılın Warriors takımı çok özeldi ve Bay Area'da da çok özel bir dönemdi.' diyeceğiz."