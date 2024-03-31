Müller'den şampiyonluk yorumu

Bayern Münih'in deneyimli isimlerinden Thomas Müller, Borussia Dortmund maçının ardından, "Şampiyonluk ihtimalimiz matematiksel olarak devam ediyor ama dürüst olmak gerekirse gerçekçi görünmüyor" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Müller'den şampiyonluk yorumu
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31 Mart 2024 14:18
Bayern Münih'in deneyimli isimlerinden Thomas Müller, sahalarında Borussia Dortmund'a karşı aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Alman futbolcu, "Performansımızdan dolayı hayal kırıklığına uğradık. Milli maçlar için verilen aranın bize hiç iyi gelmediğini söyleyebilirim. Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesini beklerken son dakikalarda gol attığını gördük, bu bizim bir mazeret değil ama bizim için küçük bir darbe oldu. Maç içinde de sorunlarımız oldu." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Borussia Dortmund'un karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve galibiyeti hak ettiğini söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk şansı için de, "Şampiyonluk ihtimalimiz matematiksel olarak devam ediyor ama dürüst olmak gerekirse gerçekçi görünmüyor" diye konuştu.

PUAN DURUMU

Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 27 maç sonunda 73 puanı bulunuyor. En yakın takipçisi Bayern Münih ise 27 maçta 60 puan topladı.

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