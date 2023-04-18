Müller: 'City rövanşında belki de sihir olur'

Bayern Münih'in deneyimli oyuncusu Thomas Müller, Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Müller ilk maçı 3-0 kaybetmelerine rağmen rövanşta 'sihir' yaşanabileceğine inandığını belirterek, "Çarşamba günü harika bir gün olacak, Manchester City'i elemek için hala küçük bir şansımız var. Buna inanacağız, buna inanmalıyız. Belki de sihir mümkündür, bunu bilemezsiniz" açıklamasını yaptı.



Manchester City'i konuk ettiği ilk maçı sahasında 3-0 kaybeden Bayern Münih'e yarı final biletini kazanmak için en az 4 farklı galibiyet gerekiyor.





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