Muleka'ya teklif yağıyor

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Beşiktaş'a transfer olan ancak istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Jackson Muleka'nın ayrılığına yönetimden izin çıkmıştı.
Kongolu santrfor'a şu an 4 farklı ülkeden teklif geldiği ve çok yüksek ihtimalle takımdan ayrılacağı söylendi.
5 MİLYON EURO
Jackson Muleka için Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Katar takımlarının devrede olduğu öğrenildi. Şu ana kadar Beşiktaş'a yapılan en yüksek teklifin 3.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Eğer bu rakamlar 5 milyon Euro'yu bulursa Beşiktaş'ın da satışa onay vermesi bekleniyor.
32 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş formasıyla 32 ressmi maça çıkan Jackson Muleka bu karşılaşmalarda 6 gol atarken, 1'de asist katkısı sağladı.
Kongolu santrfor'a şu an 4 farklı ülkeden teklif geldiği ve çok yüksek ihtimalle takımdan ayrılacağı söylendi.
5 MİLYON EURO
Jackson Muleka için Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Katar takımlarının devrede olduğu öğrenildi. Şu ana kadar Beşiktaş'a yapılan en yüksek teklifin 3.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Eğer bu rakamlar 5 milyon Euro'yu bulursa Beşiktaş'ın da satışa onay vermesi bekleniyor.
32 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş formasıyla 32 ressmi maça çıkan Jackson Muleka bu karşılaşmalarda 6 gol atarken, 1'de asist katkısı sağladı.