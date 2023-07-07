Muleka'ya teklif yağıyor

Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimlerden biri olan Jackson Muleka'ya teklifler yağıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Muleka'ya teklif yağıyor
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07 Temmuz 2023 09:42
Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Beşiktaş'a transfer olan ancak istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Jackson Muleka'nın ayrılığına yönetimden izin çıkmıştı.

Kongolu santrfor'a şu an 4 farklı ülkeden teklif geldiği ve çok yüksek ihtimalle takımdan ayrılacağı söylendi.

5 MİLYON EURO

Jackson Muleka için Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Katar takımlarının devrede olduğu öğrenildi. Şu ana kadar Beşiktaş'a yapılan en yüksek teklifin 3.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Eğer bu rakamlar 5 milyon Euro'yu bulursa Beşiktaş'ın da satışa onay vermesi bekleniyor.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş formasıyla 32 ressmi maça çıkan Jackson Muleka bu karşılaşmalarda 6 gol atarken, 1'de asist katkısı sağladı. 

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