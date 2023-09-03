Muleka'ya kulübeden alkışlı destek

Beşiktaş'ta oyundan çıkarken bazı taraftarlar tarafından yuhalanan Jackson Muleka'ya kulübeden destek geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Muleka'ya kulübeden alkışlı destek
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03 Eylül 2023 22:42
Beşiktaş'ta sezonun formda isimlerinden Jackson Muleka oyundan çıkarken flaş bir olay yaşadı.
Mücadelenin 75. dakikasında yerini Ante Rebic'e bırakan Jackson Muleka'yı, oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı yuhaladı.

Kısa süreli protestoya siyah-beyazlı yedek kulübesi alkışla cevap verirken taraftarların büyük bölümü de Muleka'yı alkışladı.

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