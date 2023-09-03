Muleka'ya kulübeden alkışlı destek

Beşiktaş'ta sezonun formda isimlerinden Jackson Muleka oyundan çıkarken flaş bir olay yaşadı.
Mücadelenin 75. dakikasında yerini Ante Rebic'e bırakan Jackson Muleka'yı, oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı yuhaladı.
Kısa süreli protestoya siyah-beyazlı yedek kulübesi alkışla cevap verirken taraftarların büyük bölümü de Muleka'yı alkışladı.
Mücadelenin 75. dakikasında yerini Ante Rebic'e bırakan Jackson Muleka'yı, oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı yuhaladı.
Kısa süreli protestoya siyah-beyazlı yedek kulübesi alkışla cevap verirken taraftarların büyük bölümü de Muleka'yı alkışladı.