Muleka'ya Alanyaspor talip oldu!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Kara Kartal'ın yıldızı Jackson Muleka'yı renklerine bağlamak istiyor.



Akdeniz ekibi, bu transfer için Tayfur Bingöl'ü vermeyi teklif etti. Ancak Siyah-Beyazlı ekip, şu ana kadar sunulan bu teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.



Bu konuda teknik ekibin vereceği rapor doğrultusunda son karar verilecek.





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