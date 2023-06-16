Muleka'ya Alanyaspor talip oldu!

Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda düşünülmeyen Muleka'ya Süper Lig'den alıcı çıktı. Kongo futbolcu için Corendon Alanyaspor'un teklifte bulunması bekleniliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Muleka'ya Alanyaspor talip oldu!
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16 Haziran 2023 12:46
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Kara Kartal'ın yıldızı Jackson Muleka'yı renklerine bağlamak istiyor.

Akdeniz ekibi, bu transfer için Tayfur Bingöl'ü vermeyi teklif etti. Ancak Siyah-Beyazlı ekip, şu ana kadar sunulan bu teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.

Bu konuda teknik ekibin vereceği rapor doğrultusunda son karar verilecek. 

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