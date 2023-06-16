Muleka'ya Alanyaspor talip oldu!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Kara Kartal'ın yıldızı Jackson Muleka'yı renklerine bağlamak istiyor.
Akdeniz ekibi, bu transfer için Tayfur Bingöl'ü vermeyi teklif etti. Ancak Siyah-Beyazlı ekip, şu ana kadar sunulan bu teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.
Bu konuda teknik ekibin vereceği rapor doğrultusunda son karar verilecek.
Akdeniz ekibi, bu transfer için Tayfur Bingöl'ü vermeyi teklif etti. Ancak Siyah-Beyazlı ekip, şu ana kadar sunulan bu teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.
Bu konuda teknik ekibin vereceği rapor doğrultusunda son karar verilecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ