Beşiktaş, Belçika ekibi Standard Liege ile uzun süren görüşmelerin ardından Jackson Muleka transferinde anlaştı. Geçen sezon Kasımpaşa'da 12 gol 4 asistlik bir performans gösteren futbolcunun transferinde en büyük pay sahibinin Valerien Ismael olduğu ortaya çıktı.



ISMAEL, TRANSFERDE BÜYÜK ROL OYNADI



Burnley, Standard Liege ile anlaşsa da 22 yaşındaki golcü İngiliz ekibi ile orta yolu bulamayınca yeniden devreye giren Beşiktaş, transferi bitirdi. Bu süreçte oyuncu ile telefonda konuşarak sistemini anlatan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Muleka'nın tercihinde büyük rol oynadı.



İNGİLİZLER, MULEKA İLE ANLAŞAMADI



İstanbul'a gelen futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Standard Liege Kulübü, sonraki satıştan yüzde 50 payı, futbolcunun eski kulübü Mazembe'ye gönderecek olması nedeniyle, daha yüksek teklif veren takıma Muleka'yı vermek istiyordu. Premier Lig'den düşen Burnley, Liege ile el sıkışırken, İngilizler 22 yaşındaki golcüyle anlaşamadı. Futbolcunun maaş beklentisi gibi talepler nedeniyle imzalar atılmazken, Beşiktaş bir kez daha devreye girdi ve oyuncuyu aldı.



ISMAEL, BİZZAT ARADI VE SİSTEMİ ANLATTI



Beşiktaş'ta görüşülen bazı isimlerle telefonda konuşan Valerien İsmael, Jackson Muleka'yla da irtibata geçti. Futbolcuya kafasındaki sistemi anlatan ve Weghorst ile nasıl değerlendireceğini ifade eden Fransız teknik adam, futbolcunun tercihinde önemli rol oynadı.







