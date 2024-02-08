Muleka: "Santos daha fazlasını istedi!"

Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, Antalyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Muleka: 'Santos daha fazlasını istedi!'
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08 Şubat 2024 23:30
Son güncelleme 08 Şubat 2024 23:55
Beşiktaş'ın golcü ismi Jackson Muleka, Antalyaspor karşısındaki geri dönüşü değerlendirdi.

Muleka, "Çok iyi bir reaksiyon gösterdik. İlk yarıda iyi performans, oyun ortaya koyamadık. Hocamız ikinci yarı için bizden daha fazlasını talep etti. Biz de bunu gerçekleştirdik. Ben her zaman için hazırım. Önemli olan takım. Turu geçmek çok önemliydi ve bunu başardık. Bireysel performans tabii ki önemli ama burada en önemlisi takımın kazanması." dedi.

Golcü futbolcu, takım içindeki rekabet için, "Bu takım için faydalı bir rekabet. Her oyuncu elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bugün işi çözen ben oldum, bir önceki maçta Semih'ti. Dediğim gibi herkes takım için elinden geleni yapmaya çalışıyor." sözlerini kullandı.

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