Muleka'nın bonservisi belirlendi

Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer olan ancak istenilen performansı veremeyen Jackson Muleka'yla yollar ayrılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Muleka'nın bonservisi belirlendi
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24 Haziran 2023 10:45
Gelecek sezon kapsamında yeniden yapılanmaya gidecek Beşiktaş'ta adaylar belli olmaya başladı.

Beşiktaş geçen sezonun başında Standart Liege'den 3 milyon 350 bin Euro karşılığında alınan Jackson Muleka ile yolları ayırmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncu performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

ARAP TAKIMLARI PEŞİNDE

Hem Valerien Ismael hem de Şenol Güneş'in sisteminde uyum sağlamakta zorlanan Muleka için ayrılık ihtimali iyice güçlendi. Arap Yarımadası'ndan teklifler alan oyuncu için yönetim, 4.5 milyon Euro talep ediyor.

Suudi Arabistan'dan 2-3 takımdan teklif alan Jackson Muleka'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş formasıyla 32 resmi maçta forma giyen Jackson Muleka bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 

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