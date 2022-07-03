MULEKA BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

BEŞİKTAŞ'IN ÖNERİSİ 3 MİLYON EURO

YENİ GÖRÜŞME YAPILACAK

MULEKA'NIN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan futbolculardan biri olan Jackson Muleka ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Standard Liege ile Burnley, Muleka için anlaştı. Fakat; futbolcu ise Burnley ile anlaşmaya varamadı.Belçika ekibi Standard Liege ile İngiliz ekibi Burnley, Muleka için 4 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Muleka ise Burnley ile yaptığı görüşmede transfer tercihini hatırlattı.Beşiktaş'ın önerdiği ücret ile Burnley'nin önerdiği arasında fark bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro'nun üstüne çıkmak istemiyor.Öte yandan Muleka'nın Beşiktaş tercihi siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. Beşiktaş ile Liege, Muleka için yeniden görüşme yapacak.Geçen sezonun ikinci yarısında Standart Liege'den Kasımpaşa'ya kiralanan Muleka, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 12 kez gol sevinci yaşadı ve 4 de asist yaptı.