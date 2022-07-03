Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan futbolculardan biri olan Jackson Muleka ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Standard Liege ile Burnley, Muleka için anlaştı. Fakat; futbolcu ise Burnley ile anlaşmaya varamadı.
MULEKA BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Belçika ekibi Standard Liege ile İngiliz ekibi Burnley, Muleka için 4 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Muleka ise Burnley ile yaptığı görüşmede transfer tercihini hatırlattı.
BEŞİKTAŞ'IN ÖNERİSİ 3 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın önerdiği ücret ile Burnley'nin önerdiği arasında fark bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro'nun üstüne çıkmak istemiyor.
YENİ GÖRÜŞME YAPILACAK
Öte yandan Muleka'nın Beşiktaş tercihi siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. Beşiktaş ile Liege, Muleka için yeniden görüşme yapacak.
MULEKA'NIN PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısında Standart Liege'den Kasımpaşa'ya kiralanan Muleka, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 12 kez gol sevinci yaşadı ve 4 de asist yaptı.
MULEKA BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Belçika ekibi Standard Liege ile İngiliz ekibi Burnley, Muleka için 4 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Muleka ise Burnley ile yaptığı görüşmede transfer tercihini hatırlattı.
BEŞİKTAŞ'IN ÖNERİSİ 3 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın önerdiği ücret ile Burnley'nin önerdiği arasında fark bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro'nun üstüne çıkmak istemiyor.
YENİ GÖRÜŞME YAPILACAK
Öte yandan Muleka'nın Beşiktaş tercihi siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. Beşiktaş ile Liege, Muleka için yeniden görüşme yapacak.
MULEKA'NIN PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısında Standart Liege'den Kasımpaşa'ya kiralanan Muleka, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 12 kez gol sevinci yaşadı ve 4 de asist yaptı.
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