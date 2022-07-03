Muleka krizi fırsata dönebilir!

Beşiktaş Muleka transferi için bir adım öne geçebilir. Standard Liege ile Burnley Muleka için anlaştı. Futbolcu ise Beşiktaş'ı istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Muleka krizi fırsata dönebilir!
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03 Temmuz 2022 13:36
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan futbolculardan biri olan Jackson Muleka ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Standard Liege ile Burnley, Muleka için anlaştı. Fakat; futbolcu ise Burnley ile anlaşmaya varamadı.

MULEKA BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Belçika ekibi Standard Liege ile İngiliz ekibi Burnley, Muleka için 4 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Muleka ise Burnley ile yaptığı görüşmede transfer tercihini hatırlattı.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNERİSİ 3 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın önerdiği ücret ile Burnley'nin önerdiği arasında fark bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro'nun üstüne çıkmak istemiyor.

YENİ GÖRÜŞME YAPILACAK

Öte yandan Muleka'nın Beşiktaş tercihi siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. Beşiktaş ile Liege, Muleka için yeniden görüşme yapacak.

MULEKA'NIN PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında Standart Liege'den Kasımpaşa'ya kiralanan Muleka, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 12 kez gol sevinci yaşadı ve 4 de asist yaptı.



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