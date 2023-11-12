Muleka'dan üst üste 2 gol

Beşiktaş'ta Jackson Muleka, Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının ardından RAMS Başakşehir filelerini de sarsmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Muleka'dan üst üste 2 gol
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12 Kasım 2023 20:01
Beşiktaş'ın hücum oyuncularından Jackson Muleka, geçen hafta oynanan Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının ardından RAMS Başakşehir filelerini de havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin geçen hafta 3-2 yenildiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Muleka, Başakşehir karşısında 55. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

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