Muleka'dan üst üste 2 gol

Beşiktaş'ın hücum oyuncularından Jackson Muleka, geçen hafta oynanan Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının ardından RAMS Başakşehir filelerini de havalandırdı.
Siyah-beyazlı ekibin geçen hafta 3-2 yenildiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Muleka, Başakşehir karşısında 55. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Siyah-beyazlı ekibin geçen hafta 3-2 yenildiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Muleka, Başakşehir karşısında 55. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
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