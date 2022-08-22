"SIRADAN İNSANLARLA OLAĞANÜSTÜ ŞEYLER..."

BEŞİKTAŞ'TA SİFTAH YAPTI

Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, Karagümrük'ü 4-1 yendikleri maçta etkili bir performans sergiledi. Muleka, maç sonunda performansıyla ilgili bir paylaşım yaptı.Kasımpaşa'da geçen sezon 14 maçta 12 gol 4 asist üreten ve bu sezon siyah-beyazlı formayı terleten Muleka kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanrı, sıradan insanlarla olağanüstü şeyler yapar" ifadelerine yer verdi.Transfer döneminde Beşiktaş ile sıkça anılan Muleka, yoğun uğraşlar sonunda takıma kazandırılmıştı. Muleka için Standard Liege ekibine 3 milyon 350 bin euro transfer bedeli ödeneceğini açıklayan siyah-beyazlılar, futbolcuya da 1 milyon euro net ödeme yapacağını bildirmişti.