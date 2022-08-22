Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, Karagümrük'ü 4-1 yendikleri maçta etkili bir performans sergiledi. Muleka, maç sonunda performansıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
"SIRADAN İNSANLARLA OLAĞANÜSTÜ ŞEYLER..."
Kasımpaşa'da geçen sezon 14 maçta 12 gol 4 asist üreten ve bu sezon siyah-beyazlı formayı terleten Muleka kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanrı, sıradan insanlarla olağanüstü şeyler yapar" ifadelerine yer verdi.
BEŞİKTAŞ'TA SİFTAH YAPTI
Transfer döneminde Beşiktaş ile sıkça anılan Muleka, yoğun uğraşlar sonunda takıma kazandırılmıştı. Muleka için Standard Liege ekibine 3 milyon 350 bin euro transfer bedeli ödeneceğini açıklayan siyah-beyazlılar, futbolcuya da 1 milyon euro net ödeme yapacağını bildirmişti.
"SIRADAN İNSANLARLA OLAĞANÜSTÜ ŞEYLER..."
Kasımpaşa'da geçen sezon 14 maçta 12 gol 4 asist üreten ve bu sezon siyah-beyazlı formayı terleten Muleka kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanrı, sıradan insanlarla olağanüstü şeyler yapar" ifadelerine yer verdi.
BEŞİKTAŞ'TA SİFTAH YAPTI
Transfer döneminde Beşiktaş ile sıkça anılan Muleka, yoğun uğraşlar sonunda takıma kazandırılmıştı. Muleka için Standard Liege ekibine 3 milyon 350 bin euro transfer bedeli ödeneceğini açıklayan siyah-beyazlılar, futbolcuya da 1 milyon euro net ödeme yapacağını bildirmişti.
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