Muleka, Beşiktaş'ı ipten aldı

Türkiye Kupası'nda Antalyaspor karşısında oldukça zorlanan Beşiktaş turu, oyuna sonradan giren Jackson Muleka sayesinde elde etti.
Kartal'ın yenik olduğu dakikalarda devreye giren golcü 71 ve 88. dakikalarda attığı gollerle hem Beşiktaş'ı kurtardı hem de teknik direktör Fernando Santos ve yönetime gelecek eleştirileri ortadan kaldırdı.
SANTRFORDA ÇOK ETKİLİ
Bu sezon ligde oynadığı 21 maçta sadece iki golü bulunan Demokratik Kongolu santrfor attığı golleri hep santrfor bölgesinde kaydetti.
Sağ ve sol kanatta da forma bulan Muleka, kariyerinde ise santrforda oynadığı 83 müsabakada 36 gol çıkardı, 9 asist yaptı.
Sağ açık bölgesinde 26 karşılaşmada 9 gol atan Muleka, solda ise 29 maçta 2 gollük katkı sağlayabildi.
Kartal'ın yenik olduğu dakikalarda devreye giren golcü 71 ve 88. dakikalarda attığı gollerle hem Beşiktaş'ı kurtardı hem de teknik direktör Fernando Santos ve yönetime gelecek eleştirileri ortadan kaldırdı.
SANTRFORDA ÇOK ETKİLİ
Bu sezon ligde oynadığı 21 maçta sadece iki golü bulunan Demokratik Kongolu santrfor attığı golleri hep santrfor bölgesinde kaydetti.
Sağ ve sol kanatta da forma bulan Muleka, kariyerinde ise santrforda oynadığı 83 müsabakada 36 gol çıkardı, 9 asist yaptı.
Sağ açık bölgesinde 26 karşılaşmada 9 gol atan Muleka, solda ise 29 maçta 2 gollük katkı sağlayabildi.