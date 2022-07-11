"Muleka bence yılın transferi olacak"

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, siyah-beyazlıların yeni transferlerinden biri olan Jackson Muleka ile ilgili iddialı sözler söyledi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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'Muleka bence yılın transferi olacak'
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11 Temmuz 2022 13:05
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, siyah-beyazlıların gündemine yönelik analizlerini paylaştı. Vardar, Jackson Muleka ile ilgili iddialı ifadelere imza attı.

"MULEKA YILIN TRANSFERİ OLABİLİR"

Vardar son yazısında, "Doğrusu en çok sevindiğim transfer Muleka oldu. Kasımpaşa'da çok beğenerek izlediğim bir oyuncuydu. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael bu oyuncuyu özel olarak istedi. Muleka, attığı goller, yaşının henüz 22 olması ve oyun zekasıyla yılın transferi olabilir düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

MULEKA'NIN MALİYETİ NE KADAR?

Kasımpaşa'da geçen sezon 14 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergileyen futbolcu için Beşiktaş 3 milyon 350 bin Euro bonservis ödedi ve Kongolu golcü ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Muleka ise Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon Euro kazanacak.



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