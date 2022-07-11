"MULEKA YILIN TRANSFERİ OLABİLİR"

MULEKA'NIN MALİYETİ NE KADAR?

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, siyah-beyazlıların gündemine yönelik analizlerini paylaştı. Vardar, Jackson Muleka ile ilgili iddialı ifadelere imza attı.Vardar son yazısında, "Doğrusu en çok sevindiğim transfer Muleka oldu. Kasımpaşa'da çok beğenerek izlediğim bir oyuncuydu. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael bu oyuncuyu özel olarak istedi. Muleka, attığı goller, yaşının henüz 22 olması ve oyun zekasıyla yılın transferi olabilir düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.Kasımpaşa'da geçen sezon 14 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergileyen futbolcu için Beşiktaş 3 milyon 350 bin Euro bonservis ödedi ve Kongolu golcü ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Muleka ise Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon Euro kazanacak.