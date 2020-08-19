Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig hakem kadrosunu genişletmek için harekete geçti.



MHK, Alt Klasman'da görev yapan 8 hakemle bugün mülakat yapıp 5'ini Üst Klasman kadrosuna dahil edecek. Mülakatı geçmeleri durumunda Süper Lig'de maç yönetme hakkını elde edecek hakemler arasında İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Yaşar Yiğit'in oğlu Mustafa Kürşad Filiz de bulunuyor.



BABA-OĞUL DEVRİ BİTTİ



Hatırlanacağı üzere TFF, baba-oğul gözlemci ve hakemlerin aynı klasmanda görev yapmalarını ve İl Hakem Kurulları'nda yer almalarını yasaklamıştı.



MHK tarafından bugün mülakata alınacak hakemler şunlar:



İSTANBUL: Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay, Buğra Taşkınsoy



İZMİR: Emre Kargın, Hasan Avcı



ANKARA: Burak Pakkan



DiYARBAKIR: Selim Özen



SAKARYA: Serkan Önsal







