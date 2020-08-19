Mülakatla Süper Lig hakemliğine!

MHK, Alt Klasman'da görev yapan 8 hakemle bugün mülakat yapıp, 5'ini Süper Lig kadrosuna alacak.

Mülakatla Süper Lig hakemliğine!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2020 07:47
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig hakem kadrosunu genişletmek için harekete geçti.

MHK, Alt Klasman'da görev yapan 8 hakemle bugün mülakat yapıp 5'ini Üst Klasman kadrosuna dahil edecek. Mülakatı geçmeleri durumunda Süper Lig'de maç yönetme hakkını elde edecek hakemler arasında İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Yaşar Yiğit'in oğlu Mustafa Kürşad Filiz de bulunuyor.

BABA-OĞUL DEVRİ BİTTİ

Hatırlanacağı üzere TFF, baba-oğul gözlemci ve hakemlerin aynı klasmanda görev yapmalarını ve İl Hakem Kurulları'nda yer almalarını yasaklamıştı.

MHK tarafından bugün mülakata alınacak hakemler şunlar:

İSTANBUL: Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay, Buğra Taşkınsoy

İZMİR: Emre Kargın, Hasan Avcı

ANKARA: Burak Pakkan

DiYARBAKIR: Selim Özen

SAKARYA: Serkan Önsal

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için