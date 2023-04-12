GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti. Üniversite öğrencilerine vergi muafiyetinden, ev hanımlarına emeklilik desteğine; kamuda mülakatın kaldırılmasından, enflasyon ve büyüme hedefine birçok başlık beyannamede yer alıyor. Peki, Mülakat kalktı mı, ne zaman geldi? Öğretmene mülakat kalktı mı?Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceklerinin altını çizen Erdoğan, kamuya personel alımlarında sınavları göstermelik hale getiren mülakat sistemini kaldıracaklarını açıkladı. Erdoğan "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." ifadelerini kullandı.Mİllİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre öğretmenliğe kaynak teşkil eden pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması gerekecek. KPSS'de, atanacak alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan alma şartı aranacak. Sözleşmeli Öğretmenlik pozisyonlarına şubat döneminde atama yapılacak. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde pozisyon imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilecek. 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.Mülakatlar için illerde 'sözlü sınav komisyonu' oluşturulacak.Komisyon, bakan veya görevlendireceği birim amirince belirlenen kamu görevlilerinden oluşacak. Başarı puanı, her üyenin verdiği puanın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak. Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 25, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti yüzde 25, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yüzde 25, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yüzde 25 olarak değerlendirilecek.KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak tercih yapma hakkına sahip olacak.Sözleşmelİ öğretmene, 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar başvurularında, tercihleri dışı atamayı kabul edip etmediklerini de belirtecek. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlerden 4 yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları okulda öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.