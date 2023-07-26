Mükremin Aktaş, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak!

Bursa'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Mükremin Aktaş, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Mükremin Aktaş, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak!
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26 Temmuz 2023 16:41
Bursa'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Mükremin Aktaş, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası, Bursa'da düzenlendi. Şampiyonada 63 kilogramda mindere çıkan Mükremin Aktaş, Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Aktaş bu sonucun ardından milli takıma katılmaya hak kazanıp İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alma başarısı da gösterdi.
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