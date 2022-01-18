Mukansanga, Afrika Kupası maçını yöneten ilk kadın hakem oldu

Rhadia Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası maçını yöneten ilk kadın hakem oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mukansanga, Afrika Kupası maçını yöneten ilk kadın hakem oldu
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18 Ocak 2022 23:29
Ruandalı hakem Salima Rhadia Mukansanga, bir Afrika Uluslar Kupası maçında düdük çalan ilk kadın orta hakem oldu.

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, 35 yaşındaki Mukansanga, Zimbabve ile Gine arasındaki B Grubu maçını yönetti.

Maçta görev alan diğer kadın hakemler ise yardımcı hakemler Carine Atemzabong (Kamerun) ve Fatiha Jermoumi (Fas) ile VAR hakemi Bouchra Karboubi (Fas) oldu.

10 Ocak 2022'de Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası'nda Gine ile Malavi arasında oynanan maçta ilk kadın dördüncü hakem olarak tarihe geçmişti.

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