Mukabele 3. cüz dinle Arapça takip et hızlı hatmi şerif
Mukabele 3. cüz dinle Arapça takip et hızlı hatmi şerif sevap ayı olan Ramazan'da Müslümanların sıkça arattığı kelimeler arasındaki yerini aldı. Peki Mukabele 3. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim üçüncü cüz okunuşu ve meali nedir? 3. cüz Arapça oku ve dinle! 3. cüz takip et, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?
Mukabele 3. cüz dinle Arapça takip et hızlı hatmi şerif! Kuran-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Mukabele 3. cüz yazılışı ve okunuşu nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 3. cüzü nasıl okunur? Mukabele Arapça 3. cüz okuma! Tefsiri ve meali nedir? sorularının cevabı haberimizde yer alıyor.
KUR'AN-I KERİM'DE 3. CÜZ KAÇ SAYFA?
Kur'an-ı Kerim'de 3. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.
3. CÜZ MUKABELE ARAPÇA DİNLE!
3. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.
MUKABELE 3. CÜZ ARAPÇA DİNLE!
KUR'AN-I KERİM'DE 3. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?
3. cüz 41-60 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 41. sayfa ile başlıyor. 60. sayfanın sonunda üçüncü cüz bitiyor. 61. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.
Üçüncü cüzün ilk sayfası : 41. sayfa
Üçüncü cüzün son sayfası : 60. sayfa
3. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?
Kur'an-ı Kerim'in 3. cüzünde Baraka suresi ve Ali İmran sureleri yer almaktadır.
41-48 sayfaları arası: Bakara Suresi
49-60 sayfaları arası: Ali İmran Suresi
BİR CÜZ KAÇ SAYFADIR?
Cüz Arapça'da parça bölüm anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.
MUKABELE NASIL OKUNUR?
Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek.
Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.
SEMERKAND TV MUKABELE SAATİ
Semerkand Tv Mukabele Saati: 05:00 ve 14:00'te başlıyor.
TRT 1 MUKABELE SAATİ
TRT1'de mukabele Ramazan ayı boyunca her gün saat 04:50'de gerçekleşiyor.
KANAL 7 MUKABELE SAATİ
Kanal 7'de mukabele, saat 04:30'da başlıyor.
AKİT TV MUKABELE SAATİ
Akit Tv Tv Mukabele Saati: 04.00'da gerçekleştiriliyor.
MUKABELE NEDİR?
Mukabele: Karşılık, cevap anlamlarına gelmektedir. Kur'an literatüründe mukabele: Cebrail aleyhisselam-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder. Ramazan-ı Şerif'in en mühim vasfı, bir Kur'an-ı Kerim mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrail'le birlikte o zamana kadar nazil olan Kur'an'ı mukabele usûlüyle karşılıklı okurlardı. Ömrünün son ayında ise iki kere tekrarladılar.
İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir." (Tirmizi, Fezailü'l-Kur'an 16)