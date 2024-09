Muja, Samsunspor'a daha fazla katkı sağlayacağına inanıyor

Geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Samsunspor'da sadece 1 gol atabilen Arnavut oyuncu, bu sezon 3-0 kazanılan Atakaş Hatayspor maçında attığı gol ve yaptığı asistle öne çıktı.



Arbnor Muja, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon alışma dönemi nedeniyle kendini gösteremediğini belirtti.



Alışma sürecinin kendisi için biraz uzun geçtiğini aktaran Muja, "Bu yıl takımıma katkı vermeyi çok istiyorum. Bunun için sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takımda arkadaşlık ortamımız gayet güzel. Bu yıl artık bildiğim ve tanıdığım futbolcu arkadaşlarımla yan yana oynamamız, performansıma pozitif anlamda etki ediyor ve bu da beni çok mutlu ediyor. Umarım en iyi şekilde aynı performansı göstermeye devam ederim." diye konuştu.



Geçen sezona göre farklı bir oyun anlayışları olduğunu anlatan Muja, şunları kaydetti:



"Bu sene göstermiş olduğumuz performans geçen seneye göre çok daha farklı. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bu sadece benim performansımı değil, takım arkadaşlarımın da performansını yükseltti. Sadece Beşiktaş maçında şanssızdık. O maçta da çok pozisyon bulan taraf bizdik. Ne yazık ki şans bizim yanımızda değildi. Sonraki 2 maçta da çok iyi performans gösterdik ve 6 puan aldık. Bu da aslında takım olarak nasıl bir efor sergilediğimizin göstergesidir."



"En büyük hedefimiz rahat şekilde ligde kalmak"



Arnavut futbolcu, her geçen maç daha iyi oynadıklarını belirterek, "Geçen sezona kötü başladık. Bu yüzden ligde kalmak için mücadele ettik. Ben sonradan takıma katıldım, geldiğimde de aslında çok zor bir dönemden geçtik. Bu sezon ise yeni hedeflerimiz var. En büyük hedefimiz kesinlikle rahat şekilde ligde kalmak. Yeni bir hedef belirtmek için çok erken ancak iyi sonuçlar alırsak Avrupa kupalarına katılmayı çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Arbnor Muja, Süper Lig'in çok çekişmeli olduğunu vurgulayarak, "Gördüğüm kadarıyla birçok maçta statlar doluyor. Süper Lig'e çok kaliteli yabancı oyuncu geliyor. Bu da ligin kalitesini artırıyor. Kesinlikle birkaç yıl içinde Avrupa'nın en zor liglerden biri olacağı düşüncesindeyim. Bu da benim sevdiğim bir şey. Zorluğu seven bir yapım var. Ben de en iyi şekilde performansımı gösterip takım arkadaşlarıma, takımıma yardımcı olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Her futbolcunun hayali ülkesinin milli formasını giymek"



Arbnor Muja, şu an tamamen Samsunspor'un başarısına odakladığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Her futbolcunun hayali ülkesinin milli formasını giymektir. Benim de isteğim bu. Elbette bu, benim performansıma bağlı olan bir şey. Bu sezona çok iyi başladım. Bu şekilde devam edecek olursam takımımda ilk 11'deki yerimi koruyacağıma ve tekrar milli takıma seçilerek ilk 11'e gireceğime inanıyorum. Bu da beni çok mutlu eder."