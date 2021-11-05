Muhteşem üçlü de ortalarda yok

Bu sezon istediği oyunu ortaya koyamayan Beşiktaş'ta çifte kupanın mimarları da kayıplara karıştı.



Geçen sezona 8 gol ve 17 asistle damga vuran Rachid Ghezzal, bu sezon 11 karşılaşmada takıma sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



Daha 5 ay öncesine kadar sağ koridorda Ghezzal'la uyumu dikkat çeken, hücuma önemli katkı sağlayan Valentin Rosier de sezona kötü başlayan bir diğer isim oldu.



38 yaşındaki emektar kaptan Atiba Hutchinson da daha önceki sezonlarını mumla arattı.





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