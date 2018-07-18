Muhteşem Osmanlı Yayınlandı! Yerinizi önden alın. Server'ın hakimi siz olun
Osmanlı temalı ilk gerçek zamanlı mobil strateji oyunu Muhteşem Osmanlı yayınlandı. Ön kayıt ve kapalı beta süreçlerinde Türk oyunculardan onbinlerce olumlu inceleme alan oyunu tüm Android ve iOS cihazlarda oynayabilirsiniz.
Osmanlı İmparatorluğu üzerine kurulu olan ilk gerçek zamanlı strateji oyunu Muhteşem Osmanlı (Great Ottomans) ön kayıt sürecini başarıyla tamamlayarak yüzbinlerce oyuncuya ulaştı. İki hafta süren kapalı betasında Türk oyunculardan onbinlerce olumlu inceleme yorumu alan oyun, yüksek ölçüde beklenti yaratarak yılın en çok beklenen oyunları arasına girdi. Yüksek kaliteli ve ilgi çekici grafiklere sahip olan Osmanlı temalı bu başarılı oyun şimdi yayında ve hükümdarlığını ilan etmek isteyen herkes tarafından ücretsiz indirilebilir.
Muhteşem Osmanlı, Google tarafından En İyi Yeni Oyunlar listesine de alındı
Türkçe oyunu ücretsiz indirmek ve oynamak için: https://app.adjust.com/cu54e3q
Muhteşem Osmanlı oynamak için 4 iyi sebep:
1. Muhteşem Osmanlı, Türk oyunculara yönelik geliştirilen yüksek kaliteli bir stratejik savaş oyunu. Oyuncular, müttefik güçlerle birleşerek güçlü bir ittifak kurabilir, kaynak toplayarak, kalelerini geliştirerek ve güçlerini artırarak daha da büyüyebilir.
2. Piyade, silahşörler, süvari birlikleri, koçbaşı ve tuzaklar gibi çok çeşitli asker grupları, oyunculara otantik savaş deneyimi yaşatmak için onlarca farklı şekilde kombine edilebilir. Oyuncular, farklı formasyonlar ve ordu düzenleri deneyerek, her bir eşsiz savaş senaryosuna uygun farklı stratejiler deneyebilirler ve stratejik başarının doruklarında hissettirecek muazzam kazanımlar edinebilirler.
3. Taht Savaşları her bir Bey'in gelişim ve gücüne bağlı olarak belirlenecek. Muhteşem Osmanlı döneminde hüküm süren bir Bey olmak ister misiniz? Şimdi bu mümkün, sadece müttefiklerinizi toplamanız, büyük zaferler ve fantastik ödüller kazanma şansı için harekete geçmeniz yeterli.
4. Kurduğunuz ittifak oyun içindeki sosyal aktivitelerin odak noktası. Bu yüzden, orduları ve taktikleri tartışabileceğiniz, uzak diyarlardan kafadar insanlarla arkadaş olabileceğiniz zengin ve değerli bir ittifaka girdiğinizden emin olun. Müttefikleriniz ile sohbet edebilmeniz ve hatta düşmanlarınıza sataşabilmeniz için gerçek zamanlı anında mesaj sistemi de oyuna eklendi.
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