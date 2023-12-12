TRANSFERLERİN PERFORMANSI TAKIM GOL ASİST TOPLAM Fenerbahçe 39 32 71 E. Frankfurt 38 24 62 Leverkusen 32 24 56 RB Leipzig 30 17 47 Hatayspor 25 21 46 Girona 25 18 43 Stuttgart 27 13 40 Frosinone 22 15 47 B. Münih 25 11 36 R. Madrid 22 9 31

, doğru kadro planlamasının meyvesini topluyor...Sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezonlarda büyük paralar harcamasına rağmen, gelen oyuncuların ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşamıştı. İsmail Kartal'a teslim edilen kadro ile hedef 12'den vuruldu.Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Fred gibi dünya yıldızlarının da aralarında olduğu 14 futbolcu ile sözleşme imzalanırken, yeniler takımı sırtladı. Harcanan 56.8 milyon Euro rekor bonservisin karşılığı misliyle alındı.Majör ligler ve Süper Lig'in baz alındığı değerlendirmede Fenerbahçe, tüm kulvarlarda yeni oyuncularından bulduğu 71 gollük (39 gol-32 asist) katkıyla 116 takım arasında Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Hem gol hem de asistte liderliği domine eden Kanarya'yı, 3 Alman ekibi Eintracht Frankfurt (62), Leverkusen (56) ve Leipzig (47) izledi. Listede Volkan Demirel'in ayağa kaldırdığı Hatayspor da 10 takım içinde kendine 5. sırada yer buldu.