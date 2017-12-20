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Muharrem Usta'dan Gary Medel itirafı!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da katıldığı Stadyum Özel programında Gary Medel, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında transfer gerçeklerini anlattı.

Kaynak: Sporx.com
Muharrem Usta'dan Gary Medel itirafı!
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20 Aralık 2017 20:14
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da konuk olduğu Stadyum Özel programında transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 

''MEDEL'DEN VAZGEÇMİŞTİK''

Sezon başı Trabzonspor'un da gündemine gelen, fakat daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Gary Medel hakkında konuşan Usta,  ''O dönemde görüştüğümüz ama almadığımız ya da alamadığımız 4-5 oyuncu var. Serdar Taşçı, Medel gündeme gelmişti. Kucka ile Medel biraz birbirine bağlıydı. Medel stoper de oynuyor, ön libero da oynuyor. Hem Kucka, hem Medel ekonomik olarak ağırdı ve Kucka olunca, Medel'den vazgeçtik'' diye konuştu. 

''YUSUF VE ABDÜLKADİR'İ HER MAÇ İZLİYORLAR''

Altyapıdan çıkan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün geleceği hakkında da konuşan Muharrem Usta, ''Bu tarz oyunculara dünyanın her tarafından ilgi oluyor. Bir tarz görüşmeler oluyor, ama resmi, kulübe gelmiş bir teklif var mı, yok. Bizzat kulüplerin yöneticileri benimle görüşüyor. Abdülkadir'in bir menajeri yok, Yusuf'un var. Avrupa'daki en başarılı, en iyi kulüpler geliyor. Abdülkadir İspanya tarafına daha ağırlıklı. Yusuf'a her taraftan yoğun bir ilgi var. Her maçta kulüplerin scoutları bu oyuncuları takip ediyorlar. Bütün camia bilsin ki, elimizde resmi bir teklif yok. Buradan bir daha ifade etmek isterim ki, ne yıldızlar geldi, geçti, kayboldu, gitti. Çok şükür ki, iki oyuncumuzun da olağanüstü bir karakteri var. O yaşta biz olsak, şımarırız. Bir gelecek endişeleri yok, oyuna yönelmeleri lazım. Daha iyi oynamaları lazım. Sürekliliğin artması lazım. Onlar gerçek yıldız adayları, talepler olacak, günün sonunda kulübe resmi teklif de gelecek. Trabzonspor'un çok beklentisi var'' sözlerini kullandı.

''MAS İÇİN TEKLİFLER VAR''

Arjantinli sol Emmanuel Mas hakkında da konuşan Usta, ''Yurt dışından, Arjantin'den Mas için teklifler alıyoruz. Duruma göre bakacağız'' diye konuştu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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