"HOCANIN ARKASINDA OLALIM, TABUYU YIKALIM İSTEDİK"

''ERSUN HOCA DA GÖRDÜK Kİ...''

DEVRE ARASINDA TRANSFER OLACAK MI?

''MEHMET EKİCİ'YE BİR DAHA OYNAYAMAZSIN DEMİŞTİM''

''SOSA'NIN DAHA İYİ OLMASI LAZIM''

''RODALLEGA'YI HERKES İSTER''

Başkanı, TRT Spor'daki Stadyum programında özel açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ı değerlendiren ve Fatih Terim iddiaları için konuşan Usta, "Spor hayatı gerçekten çok ilginç. Biz de yaşayarak görüyoruz. Galatasaraylı arkadaşlar bana şaka olarak, ''Bizim başkana söyle de hocanın arkasında durmasın'' diyordu. Başkanın kendisine çizdiği bir yol haritası vardır. Galatasaray için en iyisini dileriz. Her ne kadar rakip olsak da en iyisini temenni ediyorum. Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesiyle lig, tabii ki daha renklenecektir. Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama gelmesi halnde lig renklenecektir." ifadelerini kullandı.Trabzonspor'u değerlendiren başkan, "Biz son yıllarda çok sık teknik direktörlük değişikliği yaptık. İyi bir kadromuz olsun, hocamızın arkasında duralım diye düşündük. Takımlarda sorun çıktığı zaman ilk olarak hesap, teknik direktöre kesilir. Biz hocanın arkasında duralım, Türkiye'de bu tabuyu yıkalım istedik. Sezona iyi bir kadroyla başladık. Ama tarihimizin en buhranlı sezonunu yaşadık." diye konuştu.Sezon başında Yanal ile yaşanan soruna da değinen Muharrem Usta, "Çok iyi bir takım var ortada. Bence sezon başında en büyük sorun teknik heyetin konsantrasyon sorunuydu. Trabzonspor, göz bebeği gibi korunması gereken bir yapıya büründü. 2 yılda 3 teknik direktörümüz oldu. Keşke arkasında bu kadar durduğumuz teknik direktörle daha fazla yola devam edebilseydik. Trabzonspor, Türkiye'nin en kaliteli takımlarından birisi. " dedi.Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 senelik sözleşme yaptıklarını belirten Usta, ''Rıza hoca ile çok hızlı bir şekilde anlaştık. Ersun hoca ile yaşadığımız süreçte gördük ki kontratların süresinin bir önemi yok. Rıza hoca ile yaptığımız sözleşmenin bir süresi yok. Aslolan başarıyı yakalamaktır.'' sözlerini kullandı.Trabzonspor'un şampiyonluk adaylarından birisi olduğunu kaydeden Başkan, ''Trabzonspor, her zaman zirvede bulunması gereken bir kulüptür. Trabzonspor, geçmiş hocaya ait bir takım değildir. Çok ince detayına kadar işleyip oluşturduk bu takımı. Çok kaliteli bir takımımız var. Hoca kim olursa olsun iyi bir takımımız var. Kulübümüzün artık çok iyi bir takımı var. Zirve yarışında Trabzonspor, her pozisyonda olabilecektir.'' şeklinde konuştu.Devre arası transfer dönemi hakkında konuşan Usta, ''Yönetim, Rıza Çalımbay ile birlikte transfer konusunda haritamızı belirledik. Ersun Yanal zamanında alınan ve kaybolan Hubocan, şimdi en iyi stoperlerden biri oldu. Rıza hoca ve yönetim kurulu, ne yapılması gerektiği konusunda hemfikirdir. Devre arasında en az transfer hareketliliği olacak takım Trabzonspor olacak. Bunun şu aşamada Trabzonspor için daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız da az transfer yapmamızı istiyorlardır. Takımda ayrılık yaşanabilir.'' diyerek çok transfer yapmayacaklarını söyledi.Beklentileri veremeyen Jose Sosa için Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici'yi örnek gösteren Muharrem Usta, ''Sosa, Milan'dan gelmiş bir oyuncu ama Milan'da da fazla oynayamıyordu. Mehmet Ekici'yi düşünün. Bizde oynayamadı, Fenerbahçe'de de dikiş tutturamadı hala. Ekici, İstanbul'daki iki takımdan birisine beni gönderin dedi. Seni kadro dışı bırakırım Mehmet dedim. Kırılgan çocuksun bak, 6 ay oynayamazsan bir daha kendine gelemezsin dedim. Bunu doktorculuk kimliğimle söyledim. Annesi, babası yanında söyledim hatta. O yine gitmek istedi. Kendisinin tercihi oldu, hayırlı olsun.'' dedi. ,Sosa'nın daha iyi olacağına inandığını söyleyen Usta, ''Sosa'nın şehirle ilgili bir sorunu yok. Sosa, bizim ikinci devre ile birlikte çok değerli arkadaşlarımızdan birisi olacaktır. Asla ayrılık olmayacak. Sosa, Trabzonspor'a lazım. Bildiğimiz Sosa, her takıma lazım. Sorunu performans sorunu. Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla kendi kredisine de zarar vermiş oldu. Burak Yılmaz'da da aynı sorunları yaşadık. İlk zamanlarda hep sakatlanıyordu. Ama o ne yaptı? Ben daha çok çalışmalıyım dedi. Burak, tam Sosa gibi sorunlar yaşarken atlattı. Sosa da aynı sorunları devre arasında atlatacaktır umarım.'' diye konuştu.Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega'nın transfer durumunu değerlendiren Muharrem Usta, ''Rodallega'nın olmadığı bir Trabzonspor düşünülebilir. Ama Trabzonspor olmadan Rodallega düşünülemez. Rodallega gibi bir futbolcuyu Türkiye'de her takım ister. Kendisi Trabzonspor'un önemli bir oyuncusudur.'' sözlerini kullandı.