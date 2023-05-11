Muharrem İnce adaylıktan çekiliyor mu? Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin dün gece kurmaylarıyla buluştuğu ve görüşmede 'adaylıktan çekilelim' görüşünün ağır bastığı iddia edildi. Gazeteci Aytunç Erkin, Sözcü TV'de Ebru Baki'nin sunduğu 'Para Politika' programında, Muharrem İnce cephesinden edindiği son kulis bilgilerini aktardı. Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi, çekiliyor mu? Muharrem İnce aday olacak mı? MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLİYOR MU?
İnce'nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade eden Erkin "Bu 11 isimden 8'i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu
nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce'ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce 'bunu bir düşünelim' diyor. Şuan partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak" dedi.
İnce bugün saat 14.00'te partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. MEMLEKET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, İnce'nin adaylıktan çekileceği iddialarına ilişkin Özkal, "Ben bunlara cevap vermekten yoruldum. Memleket Partisi kurulduğu günden beri algı operasyonuna maruz kalıyor. İnce neden çekilsin? İnce'nin çekilmesini gerektirecek bir durum var mı? Montaj görüntüler, sahte belgeler yayınlanıyor, İmamoğlu'na taş atılıyor sonra Memleket Partisi'ne hemen çekil baskısı yapılıyor. Sayın İnce adaylıktan çekilmiyor" demişti.
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