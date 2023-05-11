Haber Tarihi: 11 Mayıs 2023 14:57 - Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 14:57

Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce kimi destekleyecek?

Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce kimi destekleyecek? Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı görüşmede 'çekilelim' görüşünün ağır bastığı iddia edildi. İnce'nin bugün saat 14.00'te partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi. Peki, Muharrem İnce adaylıktan çekiliyor mu?

Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce kimi destekleyecek?
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Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce kimi destekleyecek? Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyi düşündüğü yönünde iddialar ortaya atılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, canlı yayında açıklama yaptı. İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ? 

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı. İnce, bu kararı Türkiye için aldığını duyurdu.
İnce, ayrıca kendisine yönelik sahte görüntülerle saldırılar düzenlendiğini söyleyerek, emniyet ve savcılıkları eleştirdi.

İnce, "Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü benim kelleyi kesip ortaya koyuyor FETÖ'cüler." dedi.

Kendisine karşı 'iftira furyası' düzenlendiğini, 'FETÖ'cülerin komplonun arkasında' olduğunu ve devletin itibarını koruyamadığını söyleyen İnce, 45 gün boyunca her gün bir iftara atıldığını söyledi.

Memleket Partisi'nin mutlaka mecliste olması gerektiğini söyleyen İnce, Partisinin Türkiye'nin sigortası olduğunu söyledi.

İnce şunları söyledi:

"Atılan iftiralara, 'saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum.

Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum, cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum."


İnce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle seçim çalışmalarına dün ara vermişti.

MUHARREM İNCE KİMİ DESTEKLEYECEK?


İnce, "İkinci tura kalması halinde siz oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu, "Ben gereğini yaparım zamanı gelince merak etmeyin. Bizim ne yapacağımızı da tahmin eder bütün millet zaten. Herkes tahmin eder benim ne yapacağımı. Bu konuda bir kuşku yok" şeklinde yanıtladı.

Sorunun, "Kılıçdaroğlu'nu mu desteklersiniz?" şeklinde yinelenmesi üzerine İnce, "Erdoğan gitmeli tabii. Yoruldu Erdoğan 21 yıldır, yapamıyor bunu. Ama benim gönlüm ister ki ben kalayım, ben seçileyim. Erdoğan artık gerçekliği, ortak aklı yitirmiş. Kılıçdaroğlu seçilsin" dedi.

SİNAN OĞAN ÇEKİLEÇEK Mİ? 

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