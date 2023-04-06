Haber Tarihi: 06 Nisan 2023 11:52 - Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 11:52

Muharrem ayı ne zaman, kaç gün 2023: Aşure günü ne zaman

Hz Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri yılbaşının bu yıl ne zaman olduğu merak konusu oldu. Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Peki, 2023 Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem kaç gün? Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman, kaç gün 2023: Aşure günü ne zaman
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Aşure Günü tarihi 2023 yılında hazırladıkları aşureleri yakınları ile paylaşacak olan kişiler tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Aşure Günü her yıl muharrem ayı içerisinde idrak ediliyor. Peki, 2023 Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? 
MUHARREM AYI NE ZAMAN 2023?

Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.
Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicri takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam aleminde 1 Muharrem hicri takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

YılHicriMiladiGün
2027 29 Muharrem 1449 04 Temmuz 2027 Pazar
2026 29 Muharrem 1448 14 Temmuz 2026 Salı
2025 30 Muharrem 1447 25 Temmuz 2025 Cuma
2024 29 Muharrem 1446 04 Ağustos 2024 Pazar
2023 29 Muharrem 1445 16 Ağustos 2023 Çarşamba
2022 29 Muharrem 1444 27 Ağustos 2022 Cumartesi
2021 29 Muharrem 1443 07 Eylül 2021 Salı
2020 29 Muharrem 1442 17 Eylül 2020 Perşembe
2019 30 Muharrem 1441 29 Eylül 2019 Pazar
2018 29 Muharrem 1440 09 Ekim 2018 Salı
2017 30 Muharrem 1439 20 Ekim 2017 Cuma
2016 30 Muharrem 1438 31 Ekim 2016 Pazartesi
2015 30 Muharrem 1437 12 Kasım 2015 Perşembe
2014 30 Muharrem 1436 23 Kasım 2014 Pazar
2013 30 Muharrem 1435 03 Aralık 2013 Salı
2012 29 Muharrem 1434 13 Aralık 2012 Perşembe
2011 30 Muharrem 1433 25 Aralık 2011 Pazar
2011 29 Muharrem 1432 04 Ocak 2011 Salı
2010 30 Muharrem 1431 15 Ocak 2010 Cuma
2009 29 Muharrem 1430 26 Ocak 2009 Pazartesi
2008 29 Muharrem 1429 07 Şubat 2008 Perşembe
2007 30 Muharrem 1428 18 Şubat 2007 Pazar
2006 29 Muharrem 1427 28 Şubat 2006 Salı
2005 29 Muharrem 1426 10 Mart 2005 Perşembe
2004 30 Muharrem 1425 21 Mart 2004 Pazar
2003 30 Muharrem 1424 02 Nisan 2003 Çarşamba
2002 30 Muharrem 1423 13 Nisan 2002 Cumartesi
2001 30 Muharrem 1422 24 Nisan 2001 Salı
2000 29 Muharrem 1421 04 Mayıs 2000 Perşembe
1999 29 Muharrem 1420 15 Mayıs 1999 Cumartesi
1998 30 Muharrem 1419 26 Mayıs 1998 Salı
1997 29 Muharrem 1418 05 Haziran 1997 Perşembe
1996 29 Muharrem 1417 16 Haziran 1996 Pazar
MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" 

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." 


Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş...

Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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