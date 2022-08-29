Muhammet Taha Tepe: 'Bana çok yardımcı oldular'

Trabzonspor formasını ilk kez Galatasaray maçında giyen 21 yaşındaki genç kaleci Muhammet Tapa Tepe karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Muhammet Taha Tepe yaptığı açıklamada "Galatasaray çok iyi, yeni transferlerle güçlendiler. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off'a kadar geldik, şampiyon olduk ligde. Çok güçlü bir takımız. Bütün takım bana yardımcı oldu. Güzel bir maç oldu. İlk maçım derbi ama soğukkanlı kaldım." dedi.



Bordo-mavili file bekçisi "Abdullah Hoca ile görüşmedim henüz. Onun görüşleri çok önemlidir." diye konuştu.





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