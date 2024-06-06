Muhammet Özkal, Denizlispor'dan ayrıldı

Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Muhammet Özkal, takımdan ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muhammet Özkal, Denizlispor'dan ayrıldı
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06 Haziran 2024 13:00
Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da sözleşmesi biten stoper Muhammet Özkal takıma resmen veda etti.

Son 4.5 sezondur yeşil-siyahlı formayı terleten 24 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrıldığını açıkladı. Bodrum FK'dan 2020 yılında transfer olan Muhammet, Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de toplam 105 maçta yeşil-siyahlı formayı giyip 2 gol kaydetti.

Muhammet için 1'inci Lig ekiplerinin devrede olduğu iddia edildi.

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