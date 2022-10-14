Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyon Galatasaray

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Taç Spor Tesisleri'nde, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın finalinde sarı-kırmızılılar, VakıfBank ile karşı karşıya geldi.



Müsabakayı, 25-18, 26-28, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, turnuvanın birincisi oldu.



Voleybol emektarı, MSA hastası Muhammet Görken adına düzenlenen turnuvada elde edilen bilet geliri, Görken'in tedavi masraflarını karşılamak üzere bağışlanacak.





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