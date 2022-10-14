Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyon Galatasaray

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyon Galatasaray
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14 Ekim 2022 23:27
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Taç Spor Tesisleri'nde, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın finalinde sarı-kırmızılılar, VakıfBank ile karşı karşıya geldi.

Müsabakayı, 25-18, 26-28, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, turnuvanın birincisi oldu.

Voleybol emektarı, MSA hastası Muhammet Görken adına düzenlenen turnuvada elde edilen bilet geliri, Görken'in tedavi masraflarını karşılamak üzere bağışlanacak.

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