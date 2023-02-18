Muhammet Görken hayatının kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu, eski voleybolcu ve antrenör Muhammet Görken'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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Muhammet Görken hayatının kaybetti
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18 Şubat 2023 14:22
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden Muhammet Görken'in vefat ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak büyük hizmetler etmiş, MSA hastalığıyla mücadele veren Muhammet Görken'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve voleybol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, cenaze bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

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