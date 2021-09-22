Muhammet Demir, Süper Lig rekorunu kırdı!

Süper Lig tarihinin en hızlı golcü Gaziantepli Muhammet Demir'den geldi.
Eski takımı Başakşehir'e karşı oynanan maçın 11. saniyesinde Muhammet Demir, topu filelere gönderdi. Santra sonrası savunmadan şişirilen topu Joao Figueiredo kafayla savunma arkasına gönderdi ve Muhammet Demir sol çaprazdan düzgün bir vuruşla golü attı.
29 yaşındaki oyuncunun bu golü, 1 saniyeyle Süper Lig tarihinin de en hızlı golü oldu. Muhammet Demir'den önceki rekor 29 Kasım 2008'de Denizlisporlu Darryl Roberts, Eskişehir ağlarına 12. saniyede göndermişti.
SÜPER LİG TARİHİNİN EN HIZLI 10 GOLÜ
11. Saniye: Muhammet Demir, Gaziantep
12. Saniye: Darryl Roberts, Denizlispor
17. Saniye: Umut Bulut, Trabzonspor
18. Saniye: Vedat İnceefe, Galatasaray
20. Saniye: Musa Aydın, Sivasspor
20. Saniye: Yekta Kurtuluş, Kasımpaşa
20. Saniye: Andre Castro, Kasımpaşa
21. Saniye: Elvir Bolic, Fenerbahçe
22. Saniye: Andrade Oliveira, Denizlispor
22. Saniye: Ahmet Dursun, Kocaelispor
Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.
Eski takımı Başakşehir'e karşı oynanan maçın 11. saniyesinde Muhammet Demir, topu filelere gönderdi. Santra sonrası savunmadan şişirilen topu Joao Figueiredo kafayla savunma arkasına gönderdi ve Muhammet Demir sol çaprazdan düzgün bir vuruşla golü attı.
29 yaşındaki oyuncunun bu golü, 1 saniyeyle Süper Lig tarihinin de en hızlı golü oldu. Muhammet Demir'den önceki rekor 29 Kasım 2008'de Denizlisporlu Darryl Roberts, Eskişehir ağlarına 12. saniyede göndermişti.
SÜPER LİG TARİHİNİN EN HIZLI 10 GOLÜ
11. Saniye: Muhammet Demir, Gaziantep
12. Saniye: Darryl Roberts, Denizlispor
17. Saniye: Umut Bulut, Trabzonspor
18. Saniye: Vedat İnceefe, Galatasaray
20. Saniye: Musa Aydın, Sivasspor
20. Saniye: Yekta Kurtuluş, Kasımpaşa
20. Saniye: Andre Castro, Kasımpaşa
21. Saniye: Elvir Bolic, Fenerbahçe
22. Saniye: Andrade Oliveira, Denizlispor
22. Saniye: Ahmet Dursun, Kocaelispor
Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.