Muhammet Demir, Gaziantep'i sırtlıyor

Gaziantep FK'da bu sezon attığı gollerin yanı sıra hücum hattındaki mücadeleci yönüyle bu sezon önemli işler yapan Muhammet Demir'in bu performansı sevindiriyor.



MAMİ'DEN 8 GOL



2'si kupada olmak üzere toplamda 8 gol atarak kariyerinin en parlak ilk yarı performansını geride bırakan Muhammet Demir Gaziantep FK'nın kazandığı puanlarda da önemli rol oynadı. Bu sezon ligde Gaziantep FK'nın oynadığı 23 maçın 20'sinde forma giyen Muhammet Demir en son Gaziantepspor forması giydiği dönemde 2016/2017 sezonunun ilk yarısında 8 gollük bir performans sergilemişti. Ve o sezon 5 maç kaçıran Mami 29 maçta forma giyerken toplamda 11 gol atma başarısı göstermişti.



4 SEZON SONRA



2016'da Gaziantepspor'dan Trabzonspor'a transfer olan ve sakatlıklarında peşini bırakmamasından dolayı bir türlü kendini bulabileceği bir performans ortaya koyamayan Muhammet Demir 4 sezon aradan sonra ilk kez eski performansına yaklaştı. Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'ya gelen Muhammet Demir adından söz ettirirken böylelikle kırmızı siyahlılarında vazgeçilmez bir parçası haline geldi.



HABER: ALİ BUDAK



