Muhammet Demir: 'Gaziantep'i çok istiyorum'

Gaziantep FK'nın devam etmek istediği ve Başakşehir FK ile görüşmelerin sürdüğü Muhammet Demir açıklamalarda bulundu.



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'a göre; Gaziantep FK'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Muhammet Demir'in aklı Gaziantep'te. Başakşehir FK ile kontratı bulunan ve kırmızı siyahlı takımda bu sezon harika bir yıl geçiren Muhammet Demir kulüplerin anlaşması durumunda Gaziantep'te futbol hayatını devam ettirmek istediğini söyledi.



Muhammet açıklamasında; "Kulüpler görüşüyor. Bende bekliyorum. Kulüpler anlaşırsa gelmeyi çok istiyorum. Gaziantep'te uzun yılların geçti. Tercihim Gaziantep. Ben Gaziantep'te oynamak istiyorum." dedi.



YöNETiM TEMASTA



Teknik direktör Erol Bulut'un kadrosunda görmek istediği Muhammet Demir'in tekrar takımda olması durumunda elinin güçleneceğini belirtmesi üzerine Kırmızı – Siyahlı yönetim, bizzat Başakşehir kulüp başkanı Göksel Gümüşdağı'ı arayarak oyuncuya talip olduklarını belirtti. Bunun üzerine ise Gümüşdağ'ın teknik ekipten gelecek raporu beklediği ifade edildi.



