Muhammet Demir: 'Elenmek işimize geldi'

Konyaspor'un tecrübeli golcüsü Muhammet Demir, "Avrupa'dan elenmek bence lig açısından takımı pozitif etkiledi. Lige daha çok sarıldık, daha çok motive olduk. Bir an herkes düştü çünkü bunu kimse beklemiyordu. Biz de beklemiyorduk. Ancak böyle bir düşüşten sonra, çıkış illaki lazım. O çıkışı da sağladık" dedi.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek turizm bölgesinde kamp çalışmaları yapan Konyaspor'da takımın golcü ismi Muhammet Demir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kampın yoğun ancak güzel geçtiğini belirten Muhammet Demir, "Yoğun, güzel ve sert geçti. Benim de kısa bir sakatlık dönemim vardı. Maçlar bitmeden önce bir sakatlanmıştım. Ben de takıma kampta dahil oldum. Benim için de yorucu ama güzel ve keyifli geçti. Kamp ortamımız da keyifliydi" diye konuştu.

Tek forvet ya da çift forvet oynamanın kendisi için çok önemli olmadığını, takımın performansının daha değerli olduğunu dile getiren tecrübeli golcü, "Yeni bir takıma gelip, adapte olmak kolay değil. Sezon başında da takıma biraz geç katıldım. Ancak adaptasyon sürecini çabuk atlattığımı düşünüyorum. Takıma çabuk adapte oldum. Çift forvet ya da tek forvet oynamak benim çok önem verdiğim konular değil. Takımın ne oynadığı benim için daha değerli. Burada da bir şeyler oynamaya, bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Burada santrfor olarak oynamak zor. Çünkü kolay değil. Birçok şeyi iyi yapıyoruz. Ancak hücum anlamında biraz geride kaldık. Bunun önüne geçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii kolay değil. Biraz da zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Konyaspor'un Avrupa'dan elenmesinin kendilerinin lige odaklanması anlamında olumlu etkilediğini ifade eden Muhammet Demir şöyle konuştu:

"İllaki alışma süreci oluyor. Giden, gelen oyuncular, adaptasyon süreci, bazen form düşüklükleri hücum anlamında bizi sıkıntıya sokuyor. Daha çok defansif anlamda öne çıkıyoruz. Ancak bu da kötü bir şey değil. Çok kötü gitmediğimiz için öyle gözüküyor. Ligin 4'üncü sırasındayız. Avrupa'dan elenmek bence takımı pozitif etkiledi. Lige daha çok sarıldık, daha çok motive olduk. Bir an düştü herkes çünkü bunu kimse beklemiyordu. Biz de beklemiyorduk. Ancak böyle bir düşüşten sonra, çıkış illaki lazım. O çıkışı da sağladık. Kolay değildi o çıkışı sağlamamızda. Avrupa'dan elenmemiz bence pozitif anlamda katkı sağladı" şeklinde konuştu."

Teknik direktör İlhan Palut ile ilgili düşüncelerini de aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "İlhan Hoca, Allah nasip ederse istediği hedeflere varacak diye düşünüyorum. İnşallah önce buradaki misyonunu tamamlar. Ama daha sonrasında herkes gibi, futbolcular gibi teknik ekipler de başarılı olmayı, daha yukarıda olmayı arzular. O da bence arzuladığı, istediği seviyeleri yakalayacak. İnşallah oralarda da buradaki gibi muvaffak olur" diye konuştu.

Milli takım hakkındaki düşünceleri sorulan tecrübeli golcü, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Konyaspor taraftarını stadyumda daha çok görmek istediklerini dile getiren Muhammet Demir, "Ben taraftarımızı daha çok görmek istemiyorum. Buraya deplasmanda geldiğimde taraftarları stadı daha çok doldurmuş görüyordum. Açıkçası bu sene biraz daha eksik gibi hissediyorum. Daha çok gelmelerini, daha çok destek vermelerini istiyorum. İçerde taraftarla beraber, dolu bir statta oynamak gerçekten itici bir güç. Rakip olarak da geldim burada oynadım ve o baskıyı hissettim. Böyle baskılar benim hoşuma gider. Dediğim gibi sayı olarak beklentimin altında kaldı. Çünkü çok daha dolu statlarda oynadık. Herkesi bekliyoruz bu anlamda. Başkanımız, hocamız, oyuncular bu konuda benimle hemfikirdir. Herkesi daha çok maçımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bireysel hedeflerinin her zaman olduğunu ancak kendisine genel olarak kısa vadeli hedefler koyduğunu ifade eden Muhammet Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: