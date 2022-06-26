Muhammet Demir'e süre verildi

Gaziantep FK'da geçtiğimiz sezonun sonunda patlak veren Muhammet Demir krizinde hem kulüp hem de oyuncu tarafı çözüm aşamasında henüz orta yolu bulmuş değiller.



Muhammet Demir'in teknik direktör Erol Bulut ile yaşadığı sorun sonrasında kulübe ayrılmak istediğini iletmesiyle başlayan ayrılık görüşmelerinde şu ana bir anlaşma zemininin oluşmadığı öğrenildi. Muhammet Demir'den 4 milyon TL bonservis bedeli artı alacaklarından (4 milyon TL civarı) vazgeçmesi istenirken oyuncunun ise özellikle bonservis kısmında kabul görür bir fikir belirtmediğinden dolayı şu ana kadar ayrılık gerçekleşmediği bildirildi.



Gaziantep Futbol Kulübü Muhammet Demir'e kendi şartları çerçisinde 10 gün düşünmesi için süre verirken oyuncunun bu süre zarfı içerisinde kulübün şartlarını kabul etmemesi durumunda durumun daha da farklı boyutlara gelebileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



HER İHTİMAL DÜŞÜNÜLÜYOR



Muhammet Demir ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken olası bir ters durumda ise Muhammet Demir kadro dışı bırakılarak alt yapıda idmanlara devam edecek. Sezon sonunda Instagram'da yaptığı paylaşımla artık bardağı taşıran son damlayı da suya bırakan Muhammet Demir konusunda artık restleşmenin de farklı boyutlarda olduğu ve Muhammet'e kulübün belirlediği şartlarda kesinlikle taviz verilmeyeceği belirtildi.



(Gaziantep Güneş)





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