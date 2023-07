Muhammet Ali: 'Çok heyecanlıyım, Süper Lig'i bekliyorum''

Yılport Samsunspor'un altyapısından yetişen 18 yaşındaki Muhammet Ali Özbaskıcı, rüyalarına giren Süper Lig'de forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyor.



Kırmızı-beyazlı kulübün en genç oyuncuları arasında yer alan 1,72 boyundaki orta saha oyuncusu, yeni sezon hazırlıkları için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Türkiye Kupası'nda 4, sakatlık yaşamasına rağmen 1. Lig'de de 14 karşılaşmada görev alan Muhammet Ali, hayalini kurduğu ve rüyalarına girdiği Süper Lig'de forma giyeceği günün heyecanını yaşıyor.



Kamp süreci ve yeni sezon hedeflerini AA muhabirine anlatan Muhammet Ali, lige çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kamplar bu zamanlar için önemli. Burada çalışmamız gerekli ve kendimizi ne kadar yorarsak sahada daha rahat oluruz." ifadelerini kullandı.



Altyapıdan çıkıp kadroda yer almanın kendisini için çok kıymetli olduğunu dile getiren Muhammet Ali, şöyle devam etti:



"Kulübün, Atatürk arması olduğu için daha heyecanlıyım. Altyapısında yetişmem de ayrı bir şey. Altyapıdan çıktım, Süper Lig'de de oynamak istiyorum. Hırsımı ve mücadelemi Süper Lig'e yansıtmak istiyorum. Altyapıdan çıkmak daha bir farklı bir duygu, altyapıdan geliyorsun. Yani oynaman daha bir zor ama mücadele etmek, oynamak ve başarı göstermek lazım. Zaten emek verdim. Geçen sene yaşadığım sakatlıktan dolayı daha çok oynamak istiyordum. İnşallah bu sezon bu Süper Lig'e yansıyacak. Çok heyecanlıyım, Süper Lig'i bekliyorum. Her gün, her gece Süper Lig'de nasıl oynayabilirim diye düşünüyorum ve bekliyorum."



"Süper Lig'de bir anı bırakmak istiyoruz"



Kulüp olarak 11 yıl sonra Süper Lig'e çıktıklarını anımsatan Muhammet Ali, kendisi gibi takımın da heyecanlı olduğunu, teknik direktörleri Hüseyin Eroğlu ile ilk kez Süper Lig'de deneyim yaşayacağını kaydetti.



Samsunspor taraftarına mesaj gönderen orta saha oyuncusu, "Taraftarımızla Süper Lig'de bir anı bırakmak istiyoruz. Süper Lig'de iyi bir sezon geçirip ilk sezon ilk 10 içerisinde bitirip sonradan şampiyonluğa doğru gitmek istiyoruz. Süper Lig'de önemli takımlar var, biz de önemli bir takım olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Rüyalarına giren Süper Lig'de forma giyme duygusunu aktaran Muhammet Ali, şunları kaydetti:



"Geçen sene birinci ligde forma giydik ama Süper Lig'de giymek istiyoruz. 4 büyük takıma karşı forma giymek daha bir heyecan ve gurur verecek. Şu anda o anı, zamanı ve oynamayı bekliyorum. O kadar heyecanlı bekliyorum ki Süper Lig'de top oynadığım rüyalarıma bile giriyor. O kadar heyecanlıyım. Tecrübeli abilerim var, onlardan bir şeyler kapıp yeteneğimle bir şeyler ekleyip Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Tabii ki iyi bir sezon geçirip, iyi bir şeyler yapıp ve gösterip ben de her gencin hedeflediği gibi Avrupa'yı hedefliyorum. Süper Lig daha zor. Başımızda Hüseyin hoca gibi bir hoca var, oynatıyor. Ben de emek vererek, mücadelede kendimi gösterip oynamak istiyorum. 18 yaşındasın, gençsin. O gururu da o an yaşamak istiyorum."



Muhammet Ali, Süper Lig'de başarı gösterip A Milli Takım'da forma giymeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.